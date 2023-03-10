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В ОП пояснили, які ризики можуть виникнути при відновленні декларування

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 11:29
В ОП пояснили, які ризики можуть виникнути при відновленні декларування Фото: в Офісі президента пояснили ризики декларування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова

Відновленню декларування доходів чиновників заважають безпекові питання. На декларантів полюють російські спецслужби.

Про це заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов сказав в коментарі РБК-Україна.

"Питання в доцільності, своєчасності та забезпеченні безпеки особам, які подають декларації, через призму того, що на цих людей полюють спецслужби країни-агресора", - зазначив Смирнов.

За словами заступника голови ОП, проблема полягає в тому, щоб урегулювати питання щодо безпеки суб'єктів декларування. "Давайте об'єктивно - країна-агресор з перших днів ескалації агресії полювала і продовжує полювати на певну категорію політично значних осіб, які впливають на формування внутрішньої політики країни", - додав Смирнов.

Відновити декларування можливо, каже він, але необхідно тимчасово закрити доступ до інформації про доходи та майно певних категорій політиків та чиновників. Крім того, багато декларантів втратили майно, або ж воно зареєстроване на тимчасово окупованих територіях. І те, як його декларувати, має бути врегульовано на законодавчому рівні, тобто самими депутатами, а не НАЗК.

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Офіс президента Декларації про доходи
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