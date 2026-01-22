Анонс зустрічі Зеленського і Трампа та частковий арешт майна Тимошенко: новини за 21 січня

Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі для обговорення мирного плану, - Axios

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 22 січня, вирушить у Давос для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, пише Axios.

За даними видання, зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00 за місцевим часом.

ВАКС частково заарештував майно Тимошенко

Вищий антикорупційний суд із третьої спроби частково задовольнив клопотання прокурорів про арешт майна очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Її підозрюють у підкупі народних депутатів під час голосувань у Верховній Раді.

Віткофф заявив, що зустрінеться з Путіним 22 січня

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що в четвер, 22 січня, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Він підкреслив, що саме росіяни просять про цю зустріч, і зазначив, що "це важлива заява з їхнього боку".

Серед підозрюваних - Шурма: НАБУ розслідує розкрадання коштів за "зеленим" тарифом

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на окупованій території Запорізької області.

У справі фігурують ексзаступник керівника Офісу президента, ексчлен наглядової ради "Нафтогазу" та керівники енергетичних компаній.

За даними РБК-Україна, йдеться про колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурму.

Колишній глава "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом

У середу, 21 січня, загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт.

Співрозмовник РБК-Україна, ознайомлений з обставинами загибелі, сказав, що Брехта вразив струм на підстанції "Укренерго", коли він взявся за дріт.