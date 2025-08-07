У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Трампом найближчими днями, місце нібито "погоджено"

Вже наступного тижня може відбутися зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Підготовка до переговорів ще триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника голови Кремля Юрія Ушакова.

Варто відзначити, що місце зустрічі, за словами російської сторони вже визначено, проте про нього буде повідомлено пізніше.

Як повідомив Ушаков, наступний тиждень був визначений як орієнтир для зустрічі Путіна і Трампа. Однак він зауважив, що, те, скільки днів займе підготовка, поки що важко сказати.

Трамп готується до зустрічі з Зеленським і Путіним

Нагадаємо, що у середу, 6 серпня, до Росії прибув спецпредставник президента США Стів Віткофф, де зустрівся з диктатором РФ Путіним. Цей візит став поштовхом до нової хвилі обговорень можливих переговорів між лідерами США і Росії.

Після зустрічі в Москві у медіа з’явилась інформація, що Путін нібито запропонував Дональду Трампу провести переговори "у певний момент".

У Білому домі підтвердили, що Трамп відповів згодою і заявив про готовність зустрітися з російським президентом уже наступного тижня.

Більше того, The New York Times повідомила, що Трамп має намір організувати тристоронню зустріч за участі себе, Путіна та президента України Володимира Зеленського. Про такий план Трамп, за даними журналістів, вже повідомив лідерам європейських держав.

Разом з тим, у Держдепартаменті США наголошують, що проведення переговорів Трампа з Путіним залежатиме від прогресу у врегулюванні війни в Україні. Таку позицію озвучив держсекретар Марко Рубіо.

Цього ж дня, 6 серпня, президент США провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. За словами українського президента, до обговорення також долучилися деякі лідери країн Європи.

Зауважимо, що вже 7 серпня стало відомо, що Трамп доручив своїй команді оперативно готувати переговори з Путіним і Зеленським, щоб реалізувати ідею зустрічі якнайшвидше.