Німеччина відновила майже знищену російським ударом РЛС Patriot для України
Кілька місяців тому російські війська значно пошкодили радіолокаційну станцію одного із ЗРК Patriot в Україні. Однак Німеччині вдалося її відновити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заступник командувача програми НАТО з надання безпекової допомоги та підготовки для України генерал-майор Майк Келлер розповів в інтерв'ю FAZ.
За словами Келлера, ЛРС було доставлено назад до Німеччини, де фахівці визначили, що її неможливо відремонтувати.
"Оскільки на заміну радара знадобилася б кілька років, експерти німецьких Люфтваффе спробували відремонтувати його самостійно і фактично змогли це зробити, витрачаючи на це 16 годин на день з понеділка по суботу", - розповів німецький генерал.
Він додав, що у липні радіолокаційний блок було доставлено назад до України, і він вже працює. Лише минулого тижня першу російську ціль було перехоплено за допомогою цього самого радіолокаційного блоку.
Допомога Україні від Німеччини
Нагадаємо, Німеччина має намір поетапно передати Україні додаткові системи Patriot. Бундесвер найближчими днями передасть пускові установки до Patriot, а на другому етапі протягом двох-трьох місяців відправить в Україну додаткові компоненти до систем.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна готова передати два комплекси Patriot. Однак одразу попередив, що це можливо лише за умови їхньої швидкої заміни.