Зеленський: вже працюємо над новою програмою з МВФ "на зараз і післявоєнний час"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами Зеленського, він провів розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Президент поінформував главу МВФ про роботу для якнайшвидшого завершення війни, вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, а також про подальші кроки.

"Робимо все можливе, щоб домогтися гідного і тривалого миру вже цього року. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, і, звісно, розраховуємо на продовження підтримки", - наголосив він.

Як зазначив Зеленський, важливо було почути, що МВФ визнає виконання Україною всіх зобов'язань і реалізацію реформ.

"Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в повоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим", - додав він.

Також під час переговорів обговорювалося додаткове фінансування для українських воїнів. Наразі розглядаються різні варіанти.