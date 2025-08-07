ua en ru
Зеленський: вже працюємо над новою програмою з МВФ "на зараз і післявоєнний час"

Київ, Четвер 07 серпня 2025 20:11
Зеленський: вже працюємо над новою програмою з МВФ "на зараз і післявоєнний час" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна готує запуск нової програми фінансової допомоги з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Це допоможе зміцнити українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами Зеленського, він провів розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Президент поінформував главу МВФ про роботу для якнайшвидшого завершення війни, вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, а також про подальші кроки.

"Робимо все можливе, щоб домогтися гідного і тривалого миру вже цього року. Ми вдячні всім, хто нам допомагає, і, звісно, розраховуємо на продовження підтримки", - наголосив він.

Як зазначив Зеленський, важливо було почути, що МВФ визнає виконання Україною всіх зобов'язань і реалізацію реформ.

"Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в повоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим", - додав він.

Також під час переговорів обговорювалося додаткове фінансування для українських воїнів. Наразі розглядаються різні варіанти.

Нова кредитна програма

Нагадаємо, раніше голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що поточна кредитна програма з МВФ вже не відповідає потребам України.

Зі свого боку прем'єр Юлія Свириденко підкреслювала, що якщо війна триватиме наступного року, Україні потрібна буде нова кредитна програма від МВФ.

