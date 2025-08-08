ua en ru
Дональд Трамп Війна в Україні
Анонс зустрічі Трампа і Путіна та стрілянина в черкаському "МакДональдз": новини за 7 серпня

П'ятниця 08 серпня 2025 06:30
Анонс зустрічі Трампа і Путіна та стрілянина в черкаському "МакДональдз": новини за 7 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним найближчими днями. Тим часом у черкаському "МакДональдз" сталася стрілянина.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 7 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Трампом найближчими днями, місце нібито "погоджено"

Уже наступного тижня може відбутися зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

За його словами, підготовка до переговорів ще триває.

У Черкасах чоловік зі зброєю захопив "МакДональдз": сталася стрілянина

У Черкасах у четвер удень, 7 серпня, чоловік зі зброєю захопив ресторан "МакДональдз", у закладі громадського харчування прогриміли вибухи.

Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики прибули за викликом.

"Час завершувати війну": Зеленський назвав три формати мирних переговорів

Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, такі переговори мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості та відкритості до діалогу з боку Москви.

Німеччина відновила майже знищену російським ударом РЛС Patriot для України

Кілька місяців тому російські війська сильно пошкодили радіолокаційну станцію одного із ЗРК Patriot в Україні. Однак Німеччині вдалося її відновити, розповів заступник командувача програми НАТО з надання допомоги у сфері безпеки та підготовки для України генерал-майор Майк Келлер.

У липні радіолокаційний блок доставили назад в Україну, і він уже працює.

Зеленський: уже працюємо над новою програмою з МВФ "на зараз і післявоєнний час"

Україна готує запуск нової програми фінансової допомоги з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Це допоможе зміцнити українців.

За словами президента України Володимира Зеленського, нову програму обговорювали під час його розмови з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

