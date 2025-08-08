ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Анонс встречи Трампа и Путина и стрельба в черкасском "МакДональдз": новости за 7 августа

Пятница 08 августа 2025 06:30
UA EN RU
Анонс встречи Трампа и Путина и стрельба в черкасском "МакДональдз": новости за 7 августа Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие дни. Тем временем в черкасском "МакДональдз" произошла стрельба.

Более детально о том, что произошло в четверг, 7 августа, - в материале РБК-Украина.

В Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом в ближайшие дни, место якобы "согласовано"

Уже на следующей неделе может состояться встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, подготовка к переговорам еще продолжается.

В Черкассах мужчина с оружием захватил "МакДональдз": произошла стрельба

В Черкассах в четверг днем, 7 августа, мужчина с оружием захватил ресторан "МакДональдз", в заведении общепита прогремели взрывы.

Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики прибыли по вызову.

"Время завершать войну": Зеленский назвал три формата мирных переговоров

Украина предложила три формата будущих мирных переговоров, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, такие переговоры должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.

Германия восстановила почти уничтоженную российским ударом РЛС Patriot для Украины

Несколько месяцев назад российские войска сильно повредили радиолокационную станцию одного из ЗРК Patriot в Украине. Однако Германии удалось ее восстановить, рассказал заместитель командующего программы НАТО по предоставлению помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины генерал-майор Майк Келлер.

В июле радиолокационный блок был доставлен обратно в Украину, и он уже работает.

Зеленский: уже работаем над новой программой с МВФ "на сейчас и послевоенное время"

Украина готовит запуск новой программы финансовой помощи с Международным валютным фондом (МВФ). Это поможет укрепить украинцев.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, новая программа обсуждалась во время его разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин МакДональдз Черкассы Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
Новости
РФ ударила дронами по Киевской области: ранены - трое, возникли пожары
РФ ударила дронами по Киевской области: ранены - трое, возникли пожары
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики