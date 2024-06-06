Анонс зустрічей Зеленського з Байденом та підготовка Німеччини до війни з РФ: новини за 5 червня

Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі найближчими тижнями, - Білий дім

Президент України Володимир Зеленський двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом найближчим часом. Перша зустріч відбудеться вже цього тижня, заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Він уточнив, що перша зустріч відбудеться у Франції. Американський президент має намір обговорити стан справ в Україні.

Міністр оборони Німеччини хоче підготувати Бундесвер до війни з Росією за п'ять років

Німеччина має бути готова до війни, яка може статися у 2029 році. Йдеться про конфлікт із Росією, розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він уточнив, що Німеччині необхідно забезпечити стримування, щоб не допустити найгіршого розвитку подій.

США анонсували нові поставки озброєння Україні найближчими тижнями

США найближчими тижнями передадуть Україні нові пакети допомоги, розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він наголосив, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні.

У "Дії" з'явилося посвідчення ветерана

Посвідчення ветерана тепер доступне у програмі "Дія". Його можуть отримати не лише військові, а й постраждалі внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників.

Графік стане справедливим? З 24 червня методика відключень світла зміниться

Кабінет міністрів схвалив порядок, що встановлює правила застосування графіків відключення світла. В уряді сподіваються, що це забезпечить "справедливі графіки", а нова методика почне працювати з 24 червня.

РБК-Україна в матеріалі розбиралося в урядовій постанові № 600.

Україна отримала зенітні установки Cheetah, які раніше стояли на озброєнні Нідерландів

Українські воїни для захисту повітряного простору від ворожих цілей почали використовувати установки під назвою Cheetah. Це аналог німецького "Гепарду".

Зенітка оснащена двома гарматами калібру 35 міліметрів. Також на борту є радіолокаційні станції для стеження та пошуку цілей і наведення.

Україна вже використала зброю США для ударів по Росії, - AP

Українські захисники вже скористалися американською зброєю для завдання ударів по російській території, пише Associated Press з посиланням на західного чиновника.