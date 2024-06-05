Зеленський та Байден проведуть дві зустрічі у найближчі тижні, - Білий дім
Президент України Володимир Зеленський двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом найближчим часом. Перша зустрічі відбудеться вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, якого цитує видання AFP.
Зеленський та Байден проведуть зустріч цього тижня у Франції. Обоє президентів будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. Як зазначив Салліван, Байден "матиме можливість поспілкуватися з президентом Зеленським".
"Він проведе з ним зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити та поглибити нашу підтримку України", - зазначив радник Білого дому.
За його словами, Зеленський та Байден також зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Очікується, що увага буде зосереджена на використанні заморожених активів Росії на користь України.
Саміт G7
Саміт лідерів країн "Великої сімки" відбудеться 13-15 червня в італійському регіоні Апулія. Раніше прем'єрка Італії Джорджія Мелоні підтвердила участь президента України Володимира Зеленського. Але вона не уточнила, чи буде він присутній особисто.
За словами Мелоні, у саміті візьмуть участь щонайменше 15 країн та міжнародних інституцій, крім лідерів G7 та Папи Римського.
Прес-секретар президента теж наголосив, що Зеленський візьме участь у саміті, але додав, що поки неможливо сказати, чи це буде персонально або ж онлайн.
Раніше видання Financial Times зазначало, що є можливість, що на саміті в Італії Зеленський та президент США Джо Байден можуть підписати угоду про гарантії безпеки.
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