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Міністр оборони Німеччини хоче підготувати Бундесвер до війни з Росією за п'ять років

Середа 05 червня 2024 18:53
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Міністр оборони Німеччини хоче підготувати Бундесвер до війни з Росією за п'ять років Архівне фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина має бути готова до війни, яка може статися у 2029 році. Йдеться про конфлікт із Росією.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Можлива війна з Росією

Зазначається, що міністр хоче посилити оперативну готовність Бундесверу.

"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року", - заявив Пісторіус у контексті загрози з боку Росії.

Він додав, що Німеччині необхідно забезпечити стримування, щоб не допустити найгіршого розвитку подій. Пісторіус підкреслив, що фінанси, матеріали та персонал мають вирішальне значення для покращення стану Бундесверу.

Нова форма військової служби

"У надзвичайній ситуації нам потрібні сміливі молоді жінки та чоловіки, які зможуть захистити цю країну", - сказав Пісторіус.

Тому він вважає, що потрібна нова форма військової служби, яка не може бути повністю вільною від зобов'язань.

Федеральний уряд призупинив обов'язкову військову службу у 2011 році. Він підкреслив, що модель, що розробляється, передбачає не повне, а часткове повернення загального військового обов'язку в Німеччині.

Війна Росії та Німеччини

Після вторгнення в Україну країни Заходу стали активніше витрачати гроші на підвищення обороноздатності, побоюючись вторгнення військ РФ до країн НАТО.

При цьому Німеччина також почала переозброюватися і в січні Bild писала, що Бундесвер готується до російської гібридної атаки на східний фланг НАТО.

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