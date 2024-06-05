У "Дії" з'явилося посвідчення ветерана: що це за документ

Посвідчення ветерана тепер доступне у застосунку "Дія". Його можуть отримати не лише військові, але й постраждалі внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Онлайн документ у "Дії" є аналогом паперового.

Для того, що додати посвідчення ветерана потрібно у застосунку "Дія" прогортати всі електронні документи та натиснути "Додати документу". Потім потрібно обрати "посвідчення ветерана". Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.

Раніше Міноборони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного - це мобільний застосунок "Резерв+". Зараз у ньому можна оновити військово-облікові дані.

У Міністерстві оборони зазначали, що з 18 червня у "Резерв+" з'явиться спеціальний Qr-код. Він буде аналогом паперових військово-облікових документів.

Нагадаємо, у "Дії" тестують одруження в онлайн-форматі. Незабаром українці зможуть укладати шлюб по відеозв'язку.

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