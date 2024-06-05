ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна вже використовувала зброю США для ударів по Росії, - AP

Середа 05 червня 2024 20:05
UA EN RU
Україна вже використовувала зброю США для ударів по Росії, - AP Ілюстративне фото: ЗСУ били по території Росії зброєю США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники вже скористалися американською зброєю для завдання ударів по російській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Інформацію про удари по території РФ американською зброєю підтвердив виданню неназваний західний чиновник.

За словами джерела видання, зброя США використовувалася українськими захисниками "останніми днями".

Більше детальних подробиць західний чиновник не розкрив.

Дозвіл від США

Нагадаємо, США надавали Україні свою зброю за умови, що українські захисники не використовуватимуть її для ударів по російській території.

Нещодавно Вашингтон змінив свою позицію щодо цього питання. Президент США Джо Байден дозволив Україні використати американську зброю для атак на територію РФ, але з обмеженнями.

Зокрема, ЗСУ можуть бити лише по тій ділянці російської території, яка знаходиться біля українського кордону.

У мережі вже з'явилися чутки про те, що українські захисники за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS вдарили по ЗРК С-300/400, що знаходився у Бєлгородській області. З'явилися відповідні супутникові знімки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні Ракетний удар
NEWS
У Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні
У Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба