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Україна отримала зенітні установки Cheetah, які раніше стояли на озброєнні Нідерландів

Середа 05 червня 2024 17:06
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Україна отримала зенітні установки Cheetah, які раніше стояли на озброєнні Нідерландів Фото: Україна отримала зенітні установки Cheetah (facebook.com/PvkZahid)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни для захисту повітряного простору від ворожих цілей стали використовувати установки під назвою Cheetah. Це аналог німецького "Гепарда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗС України.

Військові повідомили, що ця зенітка оснащена двома гарматами калібру 35 міліметрів. Також на борту є радіолокаційні станції для стеження і пошуку цілей та наведення.

Третім важливим компонентом бійці ЗСУ називають бортовий комп'ютер. Він аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення на ціль.

Фото: Бійці ЗСУ і установка Cheetah (facebook.com/PvkZahid)

Наразі установки Cheetah "полюють" на російські ударні дрони і крилаті ракети у складі сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід".

Військові нагадали, що другого червня під час російського ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного командування "Захід" у зоні своєї відповідальності знищили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 і "Калібр" та 6 ударних дронів типу Shahed-131/136.

Що відомо про ці установки

Фактично Cheetah має ідентичний вигляд до німецької установки "Гепард", проте Cheetah раніше стояли на озброєнні армії Нідерландів.

Але у 2013 році Міноборони країни продало 60 установок Cheetah Йорданії. А в листопаді минулого року стало відомо, що США викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну.

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