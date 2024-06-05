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США анонсували нові постачання озброєння Україні найближчими тижнями

Вашингтон, Середа 05 червня 2024 07:20
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США анонсували нові постачання озброєння Україні найближчими тижнями Фото: радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США протягом найближчих тижнів передадуть Україні нові пакети допомоги. У Білому домі вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.

"Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну", - сказав він.

Салліван заявив, що Україна "опинилися в дірі" через затримки з відправленням військової допомоги США. Але, на думку радника Білого дому, Україна "зміцнює лінії" у ключових місцях, зокрема, зупиняють наступ Росії на північ від Харкова.

Салліван також зазначив, що США постачають Україні боєприпаси та інше озброєння. Він погодився з президентом України Володимиром Зеленським, що потрібно більше засобів протиповітряної оборони, і США працюють над цим.

Радник Білого дому наголосив, що "зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті".

Допомога від США для України

Нагадаємо, що США надають Україні найбільше військової допомоги. Крім того, Вашингтон запроваджує санкції проти Росії, надає фінансову допомогу та політичну підтримку.

Минулого року виникли затримки з постачанням зброї, оскільки Конгрес не міг протягом декількох місяців ухвалити фінансування. Навесні 2024 року постачання допомоги відновилося.

Також США надали Україні дозвіл бити по Росії наданою американською зброєю. Хоча були встановлені обмеження на використання. Українські військові можуть застосовувати надане озброєння лише у районах, що межують з прикордонними областями.

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