Анонс суттєвої допомоги Україні від США та зустріч Трампа з Байденом: новини за 13 листопада

Адміністрація Байдена планує передати Україні суттєвий обсяг допомоги, - Сібіга

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує в останні тижні своєї каденції передати Україні значний обсяг військової допомоги, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Допомога включатиме зокрема зброю та оплату контрактів на виробництво нових озброєнь.

Байден зустрівся з Трампом у Білому домі

Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента Дональда Трампа. Це перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента.

Зустріч Байдена та Трампа відбулася у рамках заходів щодо передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої.

Україна отримала 1,35 млрд доларів безповоротної допомоги від США

Сполучені Штати надали Україні 1,35 млрд доларів безповоротної допомоги. Гроші отримає державний бюджет України, розповів прем’єр України Денис Шмигаль.

За його даними, уряд США направив фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

"Укренерго" запроваджує відключення світла для бізнесу: яка причина

Україною ввели відключення світла в середу, 13 листопада. Енергетики обмежували споживання для бізнесу та промисловості.

Росіяни на Куп'янському напрямку перевдяглися у форму ЗСУ під час штурму, - Генштаб

Російські окупанти 13 листопада намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Частина була переодягнута у форму ЗСУ.

Для спроби наступу росіяни задіяли близько 15 одиниць техніки, серед яких танки, бойові броньовані машини та установка розмінування УР-77.