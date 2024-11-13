Адміністрація Байдена планує передати Україні суттєвий обсяг допомоги, - Сибіга

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в ефірі телемарафону.

"Ми маємо чітку картину, чіткі часові рамки та чіткі обсяги допомоги, яка буде поставлена в Україну до кінця року", - додав Сибіга.

За словами міністра, це питання предметно і в деталях сьогодні він обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

Допомога включатиме, зокрема, зброю та оплату контрактів на виробництво нових озброєнь, передбачених програмою на підтримку України.

"Маємо підтвердження щодо військової допомоги. Чинна адміністрація США планує в останні тижні своєї каденції передати Україні суттєвий обсяг військової допомоги", - сказав Сибіга.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про те, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує "терміново" відправили 6 млрд доларів, які залишилися на допомогу Україні. Це хочуть зробити до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

За словами репортера з питань національної безпеки Politico Джека Деча, Білий дім вирішив піти на такий крок, оскільки після вступу Трампа на посаду може бути припинено постачання зброї Україні.

Пізніше у Білому домі підтвердили, що Джо Байден зобов'язався витратити всі гроші, які залишилися на допомогу Україні, поки він перебуває на посаді президента США.

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