Байден зустрівся з Трампом у Білому домі

Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента Дональда Трампа. Це перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зустріч Байдена і Трампа відбулася в рамках заходів з передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої. Вони зустрілися в Овальному кабінеті, і Трамп сказав Байдену, що "політика - це важко". Трамп також подякував Байдену за плавний перехід влади, а чинний президент відповів йому: "Нема за що". Фото: Байден прийняв Трампа у Білому домі після виборів в США (Getty Images) Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Байден до кінця свого терміну переконуватиме новообраного президента Трампа та Конгрес, обидві палати якого, найімовірніше, контролюватиме Республіканська партія, продовжувати підтримку України у війні з РФ.