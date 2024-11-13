ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримала 1,35 млрд доларів безповоротної допомоги від США

Україна, Середа 13 листопада 2024 10:43
UA EN RU
Україна отримала 1,35 млрд доларів безповоротної допомоги від США Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати надали Україні 1,35 млрд доларів безповоротної допомоги. Кошти отримає державний бюджет України

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

За його даними, уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

"Направляємо ці кошти на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми", - написав Шмигаль.

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів.

"Це - найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби", - сказав він.

У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів.

Допомога Україні

Станом на сьогодні загальна сума бюджетного фінансування України з боку міжнародних партнерів сягнула 27,3 млрд доларів.

За прогнозом НБУ, в цілому за рік допомога складе 41,5 млрд доларів, тобто на рівні минулого, 2023 року, коли Україна отримала 42,9 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

НБУ прогнозує, що Україна отримає 38 млрд доларів у 2025 році та 25 млрд доларів у 2026 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Всемирный банк
NEWS
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа