Росіяни на Куп'янському напрямку перевдяглися у форму ЗСУ під час штурму, - Генштаб

Ілюстративне фото: росіяни використовували форму ЗСУ під час штурму (Getty Images)

Російські окупанти сьогодні, 13 листопада, намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Частина була переодягнута у форму ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

За даними Генштабу, починаючи з 14:30 російські солдати спробували прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Штурмові групи ворога атакували в чотири хвилі. Для спроби наступу росіяни задіяли близько 15 одиниць техніки, серед яких танки, бойові броньовані машини та установка розмінування УР-77. "Слід зазначити, що частина російських солдатів була переодягнута у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", - уточнили в Генштабі. Незважаючи на це, українські захисники зупинили ворога - знищено всю його бронетехніку, значну частину особового складу було ліквідовано.