Анонс существенной помощи Украине от США и встреча Трампа с Байденом: новости за 13 ноября

Администрация Байдена планирует передать Украине существенный объем помощи, - Сибига

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует в последние недели своей каденции передать Украине значительный объем военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Помощь будет включать в частности оружие и оплату контрактов на производство новых вооружений.

Байден встретился с Трампом в Белом доме

Президент США Джо Байден принял в Белом доме будущего президента Дональда Трампа. Это первая встреча Байдена и Трампа после выборов президента.

Встреча Байдена и Трампа состоялась в рамках мероприятий по передаче власти от действующей администрации США к будущей.

Украина получила 1,35 млрд долларов безвозвратной помощи от США

Соединенные Штаты предоставили Украине 1,35 млрд долларов безвозвратной помощи. Деньги получит государственный бюджет Украины, рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль.

По его данным, правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID).

"Укрэнерго" вводит отключения света для бизнеса: какая причина

По Украине ввели отключения света в среду, 13 ноября. Энергетики ограничивали потребление для бизнеса и промышленности.

Россияне на Купянском направлении переоделись в форму ВСУ во время штурма, - Генштаб

Российские оккупанты 13 ноября пытались наступать на Купянском направлении. Часть была переодета в форму ВСУ.

Для попытки наступления россияне задействовали около 15 единиц техники, среди которой танки, боевые бронированные машины и установка разминирования УР-77.