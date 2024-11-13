"Укренерго" вводить відключення світла для бізнесу: яка причина

По Україні вводять відключення світла у середу, 13 листопада. Енергетики обмежують споживання для бізнесу та промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Причина відключення світла - короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

Обмеження діятимуть упродовж дня для бізнесу та промислових споживачів. Після усунення проблем ввечері обмеження будуть скасовані. Бізнес також закликають активніше імпортувати електроенергію для власних потреб.

В "Укренерго" наголошують, що сьогодні жодних обмежень для населення не передбачається.

"Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання", - йдеться у повідомленні.