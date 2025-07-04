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Анонс розмови Трампа із Зеленським і ліквідація колишнього "мера" Луганська: новини за 3 липня

П'ятниця 04 липня 2025 06:30
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Анонс розмови Трампа із Зеленським і ліквідація колишнього "мера" Луганська: новини за 3 липня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову. Тим часом у Луганську ліквідували колишнього "мера" Маноліса Пілавова.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 3 липня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський анонсував розмову з Трампом: що планує обговорити

Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вона може відбутися завтра або найближчими днями.

"Що стосується двосторонніх відносин зі США та їхньої підтримки, то я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", - розповів голова української держави.

Колишнього "мера" Луганська ліквідувала СБУ, - джерела

Ліквідація в тимчасово окупованому Луганську колишнього "мера" міста Маноліса Пілавова була операцією Служби безпеки України. Його підірвали, повідомили джерела РБК-Україна в СБУ.

Пілавов очолював окупаційну адміністрацію Луганська з 2014 по 2023 рік.

Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі

Війська РФ вранці 3 липня атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" ТЦК у Полтаві. Повідомляється, що є загиблі та поранені.

Через ще одне влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК і СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

У Держдепі запевнили, що США зупинили не всі поставки зброї Україні

У Державному департаменті США запевнили, що не зупиняли всі поставки зброї Україні. Ухвалене напередодні рішення в Пентагоні - це "лише одна ситуація".

Трамп і Путін розмовляли майже годину: перші деталі

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Вона тривала майже годину.

Як розповів помічник російського диктатора Юрій Ушаков, під час переговорів Трамп підняв питання можливості якнайшвидшого завершення бойових дій між Україною і Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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