Трамп і Путін розмовляли майже годину: перші деталі
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Вона тривала майже годину.
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Ушаков розповів, що під час переговорів Трамп порушив питання можливості якнайшвидшого завершення бойових дій між Україною і Росією.
Глава Кремля під час розмови пригрозив, що Росія не буде відступати від своїх "цілей щодо усунення причин конфлікту" з Україною.
За словами помічника Путіна, переговори України з Росією в Стамбулі залишаться двосторонніми.
Також Ушаков запевнив, що диктатор не обговорював із президентом США питання припинення поставок американської зброї в Україну, а також конкретні дати третього раунду переговорів у Стамбулі.
Не обговорювалася і можливість зустрічі між президентом США та російським диктатором.
Путін і Трамп обговорювали і ситуацію навколо Ірану та на Близькому Сході. Голова Кремля цинічно "підкреслив важливість врегулювання на Близькому Сході шляхом дипломатії".
Путін привітав Трампа з майбутнім Днем незалежності США і нафантазував про "внесок РФ" у становлення американської державності.
Анонс переговорів
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп анонсували свої переговори сьогодні, 3 липня, вдень.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи такий дзвінок, зазначив, що спільних тем у Путіна і Трампа точно небагато, бо вони різні люди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.