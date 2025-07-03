У Держдепі запевнили, що США зупинили не всі постачання зброї Україні

У Державному департаменті США запевнили, що не зупиняли всі постачання зброї Україні. Ухвалене напередодні рішення у Пентагоні - це "лише одна ситуація".

Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

Журналісти запитали Брюс, чи не ускладнить припинення постачань зброї Україні переговорний процес з РФ. Вона відповіла, що це не буде фактором, "оскільки ми не призупинили постачання зброї Україні".

"Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є багато інших надійних варіантів і зусиль щодо ситуації в Україні з озброєнням", - сказала Брюс.

Речниця Держдепу додала, що президент США Дональд Трамп також "підтвердив свою незмінну прихильність щодо ракет Patriot".

"Я ще раз підкреслюю, що це не означає припинення нашої допомоги Україні або постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що буде далі. Але не варто робити занадто широких висновків", - відзначила вона.

Також Брюс повторила заяву Пентагону, що "вони мають надійні варіанти" щодо підтримки України.