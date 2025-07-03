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Колишнього "мера" Луганська ліквідувала СБУ, - джерела

Луганськ, Четвер 03 липня 2025 17:07
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Колишнього "мера" Луганська ліквідувала СБУ, - джерела Фото: Маноліс Пілавов (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Ліквідація в тимчасово окупованому Луганську колишнього "мера" міста Маноліса Пілавова була операцією Служби безпеки України. Його підірвали.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

У СБУ зазначили, що Пілавов очолював окупаційну адміністрацію Луганська з 2014 по 2023 рік.

Він був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки", соратником гауляйтера Ігоря Плотницького. Пілавов особисто брав участь у поваленні державного ладу.

З 2015 року так званий "мер" Луганська перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року - перебував під українськими санкціями.

Убивство Пілавова

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ написали, що в центрі тимчасово окупованого Луганська пролунав вибух.

Росіяни поскаржилися, що внаслідок цього інциденту загинув колишній "мер" Луганська Маноліс Пілавов.

До слова, 18 червня стало відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України ліквідувало зрадника Михайла Грицая, який катував українських військовополонених.

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