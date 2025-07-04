ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Анонс разговора Трампа с Зеленским и ликвидация бывшего "мэра" Луганска: новости за 3 июля

Пятница 04 июля 2025 06:30
UA EN RU
Анонс разговора Трампа с Зеленским и ликвидация бывшего "мэра" Луганска: новости за 3 июля Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор. Тем временем в Луганске ликвидировали бывшего "мэра" Манолиса Пилавова.

Более детально о том, что произошло в четверг, 3 июля, - в материале РБК-Украина.

Зеленский анонсировал разговор с Трампом: что планирует обсудить

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он может состояться завтра или в ближайшие дни.

"Что касается двусторонних отношений с США и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом", - рассказал глава украинского государства.

Бывшего "мэра" Луганска ликвидировала СБУ, - источники

Ликвидация во временно оккупированном Луганске бывшего "мэра" города Манолиса Пилавова была операцией Службы безопасности Украины. Его подорвали, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.

Пилавов возглавлял оккупационную администрацию Луганска с 2014 по 2023 год.

Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие

Войска РФ утром 3 июля атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" ТЦК в Полтаве. Сообщается, что есть погибшие и раненые.

Из-за еще одного попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.

В Госдепе заверили, что США остановили не все поставки оружия Украине

В Государственном департаменте США заверили, что не останавливали все поставки оружия Украине. Принятое накануне решение в Пентагоне - это "лишь одна ситуация".

Трамп и Путин разговаривали почти час: первые детали

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Он продлился почти час.

Как рассказал помощник российского диктатора Юрий Ушаков в ходе переговоров Трамп поднял вопрос возможности скорейшего завершения боевых действий между Украиной и Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Служба безопасности Украины Луганск Дональд Трамп ТЦК Война в Украине
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы