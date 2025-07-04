Анонс разговора Трампа с Зеленским и ликвидация бывшего "мэра" Луганска: новости за 3 июля
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор. Тем временем в Луганске ликвидировали бывшего "мэра" Манолиса Пилавова.
Более детально о том, что произошло в четверг, 3 июля, - в материале РБК-Украина.
Зеленский анонсировал разговор с Трампом: что планирует обсудить
Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он может состояться завтра или в ближайшие дни.
"Что касается двусторонних отношений с США и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом", - рассказал глава украинского государства.
Бывшего "мэра" Луганска ликвидировала СБУ, - источники
Ликвидация во временно оккупированном Луганске бывшего "мэра" города Манолиса Пилавова была операцией Службы безопасности Украины. Его подорвали, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.
Пилавов возглавлял оккупационную администрацию Луганска с 2014 по 2023 год.
Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие
Войска РФ утром 3 июля атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" ТЦК в Полтаве. Сообщается, что есть погибшие и раненые.
Из-за еще одного попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.
В Госдепе заверили, что США остановили не все поставки оружия Украине
В Государственном департаменте США заверили, что не останавливали все поставки оружия Украине. Принятое накануне решение в Пентагоне - это "лишь одна ситуация".
Трамп и Путин разговаривали почти час: первые детали
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Он продлился почти час.
Как рассказал помощник российского диктатора Юрий Ушаков в ходе переговоров Трамп поднял вопрос возможности скорейшего завершения боевых действий между Украиной и Россией.
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