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Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі

Четвер 03 липня 2025 10:21
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Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі Фото: війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні зранку, 3 липня, вдарили ударними безпілотниками типу "Шахед" по ТЦК у Полтаві. Повідомляється, що є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

"Сьогодні, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП", - зазначили у Сухопутних військах.

Також повідомляється, що через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

"На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, та буде повідомлена додатково", - додали у ЗСУ.

Що кажуть у ОВА

За даними голови Полтавської ОВА Володимира Когута, ворог завдав удару по Полтавській громаді. Внаслідок удару виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", - додав Когут.

Що передвіщало

У Полтаві сьогодні зранку, 3 липня, було чути звуки вибуху. У Повітряних силах ЗСУ попередили про атаку дронів на обласний центр.

У Повітряних силах повідомили, що в напрямку обласного центру з півночі та заходу летять ударні безпілотники.

"Полтава – БпЛА в напрямку міста з півночі та заходу. Перебувайте в укриттях", - зазначили у Повітряних силах.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова зазначила, що місто перебувало під масованою атакою дронів. Вона також додала, що у громаді розгортаються оперативні штаби, усі необхідні служби вже працюють на місцях.

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Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі
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