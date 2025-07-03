ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський анонсував розмову з Трампом: що планує обговорити

Копенгаген, Четвер 03 липня 2025 18:27
UA EN RU
Зеленський анонсував розмову з Трампом: що планує обговорити Фото: президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вона може відбутися завтра або найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави на брифінгу з лідерами ЄС.

Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на продовження допомоги від США, оскільки є певні можливості, які країни Європи передати не можуть. Насамперед ідеться про ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, які є критично важливими.

Також президент додав, що Україна розраховує і на власне виробництво. Для цього потрібно більше фінансування з боку партнерів.

"Слава Богу, у нас хороші відносини з країнами Європи. Що стосується двосторонніх відносин зі США та їхньої підтримки, то я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", - розповів Зеленський.

Чутки про розмову Трампа із Зеленським

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, Politico з посиланням на власні джерела написало, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову.

Це станеться після того, як Вашингтон вирішив призупинити постачання військової допомоги Україні.

При цьому Financial Times із посиланням на джерела стверджувало, що розмова має відбутися вже завтра, 4 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
Новини
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви