Зеленський анонсував розмову з Трампом: що планує обговорити
Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вона може відбутися завтра або найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави на брифінгу з лідерами ЄС.
Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на продовження допомоги від США, оскільки є певні можливості, які країни Європи передати не можуть. Насамперед ідеться про ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, які є критично важливими.
Також президент додав, що Україна розраховує і на власне виробництво. Для цього потрібно більше фінансування з боку партнерів.
"Слава Богу, у нас хороші відносини з країнами Європи. Що стосується двосторонніх відносин зі США та їхньої підтримки, то я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", - розповів Зеленський.
Чутки про розмову Трампа із Зеленським
Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, Politico з посиланням на власні джерела написало, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову.
Це станеться після того, як Вашингтон вирішив призупинити постачання військової допомоги Україні.
При цьому Financial Times із посиланням на джерела стверджувало, що розмова має відбутися вже завтра, 4 липня.
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