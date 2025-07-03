Зеленський анонсував розмову з Трампом: що планує обговорити

Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вона може відбутися завтра або найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави на брифінгу з лідерами ЄС.

Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на продовження допомоги від США, оскільки є певні можливості, які країни Європи передати не можуть. Насамперед ідеться про ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, які є критично важливими.

Також президент додав, що Україна розраховує і на власне виробництво. Для цього потрібно більше фінансування з боку партнерів.

"Слава Богу, у нас хороші відносини з країнами Європи. Що стосується двосторонніх відносин зі США та їхньої підтримки, то я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", - розповів Зеленський.