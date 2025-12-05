Анонс рішення щодо нового глави ОП і умови для старту програми МВФ: новини за 4 грудня

Рішення щодо нового глави ОП буде найближчим часом, - Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 4 грудня, заявив, що вже найближчим часом буде рішення щодо нового глави Офісу президента.

Він розповів, що сьогодні відбулися додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу президента.

МВФ назвав умови запуску нової програми для України

Україна має виконати кілька умов для того, щоб Міжнародний валютний фонд затвердив нову програму кредитування на понад 8 млрд доларів, заявила офіційний представник МВФ Джулі Козак.

Зокрема, Україна повинна буде впровадити заходи з розширення податкової бази та усунення митних лазівок.

ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська, - Сирський

Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Битва за місто триває, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, у районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи.

Макрон запропонував "зимовий" мораторій для РФ на удари по енергетиці України

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував очільнику Китаю Сі Цзіньпіну змусити Росію прийняти мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше до кінця зими.

Також французький лідер закликав китайського колегу працювати над міцним і справедливим миром в Україні

В Україні запрацювали нові правила бронювання для підприємств: що змінилося

З 4 грудня критично важливим підприємствам дозволено бронювати співробітників без обмежень за кількістю.

Також нові правила бронювання працівників передбачають можливість брати на роботу військовозобов'язаних, які порушили правила військового обліку.