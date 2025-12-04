ua en ru
В Україні запрацювали нові правила бронювання для підприємств: що змінилося

Четвер 04 грудня 2025 13:49
в Україні нові правила бронювання для підприємств
Автор: Тетяна Степанова

З 4 грудня критично важливим підприємствам дозволено бронювати співробітників без обмежень за кількістю, включаючи військовозобов'язаних з порушеннями обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний закон.

Від сьогодні компанії оборонно-промислового комплексу та організації з критично важливим статусом можуть бронювати співробітників без обмежень за кількістю (раніше існував відсотковий ліміт). Це дасть змогу компаніям зберігати повний штат, якщо це необхідно для їхньої роботи.

Також нові правила бронювання працівників передбачають можливість брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку. Серед них:

  • військовозобов’язані, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;
  • ті, хто не перебуває на військовому обліку;
  • ті, хто не уточнив персональні дані;
  • військовозобов’язані, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.

Однак для таких працівників бронь дають на 45 днів від моменту працевлаштування. Таке тимчасове бронювання надається лише один раз на календарний рік.

За цей час заброньовані повинні навести лад у документах. Якщо цього не зробити, то роботодавець на законних підставах зможе звільнити заброньованого через ці 45 днів.

Скористатися новими правилами можуть:

  • органи державної служби чи місцевого самоврядування;
  • держоргани Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, Бюро економічної безпеки, ДСНС, судів, інших правових структур;
  • підприємства, установи та організації, які виконують мобілізаційні завдання;
  • підприємства, установи та організації, критично важливі для роботи армії чи економіки.

Бронювання від мобілізації в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні проводиться мобілізація, але є певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку - так звану "бронь".

Це стосується співробітників ОПК, енергетиків, співробітників підприємств, які визнані критично важливими тощо.

Нещодавно у Міноборони затвердили критерії, за якими здійснюється визначення критично важливих підприємств у сфері ОПК, що надає їм право бронювати до 100% персоналу.

Також раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану.

Одним із ключових нововведень є можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.

