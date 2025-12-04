ua en ru
Макрон запропонував "зимовий" мораторій для РФ на удари по енергетиці України

Китай, Франція, Четвер 04 грудня 2025 10:50
Макрон запропонував "зимовий" мораторій для РФ на удари по енергетиці України Фото: президент Франції Еммануель Макрон та керівник Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував керівнику Китаю Сі Цзіньпіну змусити Росію прийняти мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше до кінця зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію спільної пресконференції Макрона та Сі.

Макрон заявив, що війна в Україні становить велику загрозу для європейської безпеки. Також вона загрожує міжнародному порядку, який побудований "на верховенстві права та ефективності нашої спільної хартії".

Макрон зазначив, що оскільки Китай та Франція розуміють "серйозність ситуації та необхідність справді міцного та тривалого миру", Пекін та Париж можуть зміцнити співпрацю в цьому відновшенні.

"Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику до співпраці та наших зусиль, щоб якомога швидше досягти принаймні припинення вогню у формі мораторію на удари, спрямовані на критично важливу інфраструктуру. Це є ключовим для майбутньої зими, оскільки сьогодні цивільна інфраструктура, і зокрема енергетична інфраструктура, залишається під атакою Росії", - сказав він.

Також Макрон закликав Сі працювати над міцним та справедливим миром в Україні, щоб війна там нарешті була завершена та не повторилася.

Зазначимо, що сам Сі Цзіньпін під час пресконференції з Макроном заявив, що Китай підтримує мирну угоду щодо України. Проте, за його словами, Китай сподівається на досягнення "справедливої та обов'язкової угоди, прийнятної для всіх сторін".

Як відомо, 3 грудня Макрон прибув до Китаю для триденного державного візиту. У планах президента Франції, який вже четверте приїздить до Китаю з візитом, було обговорення питань торгівлі та дипломатії, а також вимога до Пекіну вплинути на вассальну Росію для досягнення припинення вогню в Україні.

