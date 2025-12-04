Макрон запропонував "зимовий" мораторій для РФ на удари по енергетиці України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію спільної пресконференції Макрона та Сі.

Макрон заявив, що війна в Україні становить велику загрозу для європейської безпеки. Також вона загрожує міжнародному порядку, який побудований "на верховенстві права та ефективності нашої спільної хартії".

Макрон зазначив, що оскільки Китай та Франція розуміють "серйозність ситуації та необхідність справді міцного та тривалого миру", Пекін та Париж можуть зміцнити співпрацю в цьому відновшенні.

"Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику до співпраці та наших зусиль, щоб якомога швидше досягти принаймні припинення вогню у формі мораторію на удари, спрямовані на критично важливу інфраструктуру. Це є ключовим для майбутньої зими, оскільки сьогодні цивільна інфраструктура, і зокрема енергетична інфраструктура, залишається під атакою Росії", - сказав він.

Також Макрон закликав Сі працювати над міцним та справедливим миром в Україні, щоб війна там нарешті була завершена та не повторилася.