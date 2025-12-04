МВФ назвав умови запуску нової програми для України

Україна має виконати кілька умов для того, щоб Міжнародний валютний фонд затвердив нову програму кредитування на понад 8 млрд доларів.

Про це заявила офіційний представник МВФ Джулі Козак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За її словами, перш ніж виконавча рада МВФ розгляне угоду на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування України на 8,2 млрд доларів, Київ повинен буде виконати низку умов, зокрема:

Нова програма МВФ

Нагадаємо, 26 листопада Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування обсягом 8,2 млрд доларів.

Ця програма спрямована на підтримання макроекономічної стабільності, відновлення боргової стійкості, посилення боротьби з корупцією та поліпшення управління в державному секторі. Остаточне затвердження програми залежить від виконання Україною попередніх умов і наявності гарантій фінансування від донорів.

Від української влади очікують прискорення реформ у податковій та митній сферах, включно з розширенням податкової бази, усуненням пільг із ПДВ, запровадженням оподаткування доходів від цифрових платформ, ліквідацією митних лазівок та ухваленням бюджету на 2026 рік відповідно до рамки нової програми МВФ.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що нова програма дасть змогу профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку.