ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська, - Сирський
Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Битва за місто триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Сирський зазначив, що продовжується надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому він знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.
"Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська", - повідомив головнокомандувач.
За його словами, у районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.
Безпосередньо в містах українські воїни продовжують утримувати визначені райони.
Як зазначив Сирський, у той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.
"З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника", - розповів він.
За словами головнокомандувача, для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів.
У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим дронам.
Бої за Покровськ
Нагадаємо, епіцентром боїв у Донецькій області вже тривалий час залишається Покровський напрямок. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.
Як повідомили у ДШВ, російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.
За інформацією полковника ЗСУ Владислава Селезньова, Росія сконцентрувала на Покровському напрямку понад 140 тисяч військових.