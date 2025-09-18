Анонс поїздки Зеленського на Генасамблею ООН і бої в Куп'янську: новини за 17 вересня

Президент України Володимир Зеленський поїде в Нью-Йорк на Генасамблею ООН. Тим часом у Куп'янську тривають бої з російськими окупантами.

Більш детально про те, що сталося в середу, 17 вересня, - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський полетить до Нью-Йорка на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, - МЗС

Уже наступного тижня в Нью-Йорку відбудеться тиждень високого рівня Генасамблеї ООН. Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський, розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"З новинок, таких особливостей цього року, це проведення під час сегмента високого рівня п'ятого саміту міжнародної Кримської платформи", - розповів він.

У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді

У мережі почали поширювати вкид про те, що окупанти дісталися до центру Куп'янська і там тривають бої. Така інформація є неправдивою, зазначив у коментарі РБК-Україна речник ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.

"Окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка і Голубівка. Окупантів знищують, частина потрапляє в полон", - сказав він.

Німеччина змінила позицію щодо використання російських активів для України, - Bloomberg

Європа посилює тиск на Росію і шукає шляхи компенсації збитків Україні. Німеччина пом'якшила обережну позицію і виступає за використання заморожених коштів, пише Bloomberg.

За даними видання, в Європі посилюється рух щодо розширення використання заморожених російських активів для фінансування України. Такий крок став можливий після нового тиску з боку президента США Дональда Трампа і зміни позиції Німеччини.

Американсько-український інвестфонд почав наповнюватися грошима

Найближчим часом до американсько-українського інвестиційного фонду надійдуть перші внески від обох сторін на загальну суму 150 млн доларів, заявив міністр економіки України Олексій Соболєв.

Внесок США та України буде в рівному обсязі - по 75 млн доларів.

Україна вже отримує першу зброю від США в рамках PURL? Що кажуть у МЗС

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перші пакети зброї для України в рамках програми PURL і "вони вже в дорозі".

Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, українська сторона розцінює це як надзвичайно позитивний сигнал.