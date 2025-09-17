Україна вже отримує першу зброю від США в рамках PURL? Що кажуть в МЗС
Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перші пакети зброї для України в рамках програми PURL і "вони вже в дорозі". Українська сторона розцінює це як надзвичайно позитивний сигнал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на західні ЗМІ та речника МЗС Георгія Тихого.
Що відомо про поставки в рамках PURL
Зокрема сьогодні високопоставлений представник НАТО Патрік Тернер підтвердив Reuters, що перші партії закупленої зброї в рамках нової фінансової угоди з союзниками вже надходять в Україну.
"Чотири пакети в рамках Списку пріоритетних потреб України (PURL) вже профінансовано, і обладнання вже надходить", - зазначив він.
Що про це кажуть в Україні
Станом на вечір 17 вересня українська сторона поки не підтверджує старт поставок.
Проте, за словами спікера МЗС Георгія Тихого, точно підтверджено, що адміністрація Трампа схвалила перші пакети. Він також зазначив, що потреби "високі та будуть високими". Тому Україна розраховує на продовження механізму у рамках PURL.
"Нам здається, що це дуже хороша взаємодія, взаємовигідна. Вигідна для нас, для європейських партнерів, для Сполучених Штатів", - додав Тихий.
Він також зазначив, що в посольстві підтвердили інформацію про схвалення пакетів військової допомоги.
"Я спілкувався ще вчора з нашим посольством у США, яке справді підтверджують, що така інформація є про те, що ці рішення прийняті. Тобто справді ми маємо інформацію не лише з медіа", - заявив представник МЗС.
Також Тихий стверджує, що Київ розраховує на якнайшвидше постачання військової допомоги.
Нагадаємо, напередодні в ЗМІ з'явилась інформація, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансувало НАТО в рамках PURL.
Механізм PURL
Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - ініціатива США і НАТО, мета якої прискорити постачання зброї Україні.
В рамках цієї програми Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Далі союзники фінансують закупівлю американського озброєння з наданого списку.
Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, і зброю закуповують безпосередньо у США. Таким чином, програма забезпечує швидку і цілеспрямовану підтримку української армії.
Президент Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що розраховує на виділення країнами Європи по 1 млрд євро на місяць на закупівлю американської зброї в межах механізму PURL.