Американсько-український інвестфонд почав наповнюватися грошима

Найближчим часом до американсько-українського інвестиційного фонду надійдуть перші внески від обох сторін на загальну суму 150 млн доларів. Внесок США та України буде в рівному обсязі - по 75 млн доларів.

Як заявив Соболєв, до кінця року капітал Фонду може збільшитися до 200 млн доларів. У бюджеті наступного року для поповнення Фонду передбачено до 1,9 млрд гривень.

"Ми очікуємо, що до кінця року (2025 - ред.) у Фонді буде 200 млн доларів. Цього точно вистачить, щоб розпочати перші масштабні інвестиції", - сказав міністр економіки.

Початок роботи

Як заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, перші внески у Фонд відбудови є важливим кроком, оскільки знаменують офіційний початок його операційної діяльності.

"Важливо, що Україна бере на себе чіткі зобов’язання і забезпечує свій внесок на рівні з американською стороною. Це принципове рішення - показати, що партнерство будується на рівних, і що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент для відновлення та розвитку", - зазначила вона.

Наповнення Фонду з боку України проведуть за рахунок бюджетних коштів, що вивільнилися в результаті перегляду фінансування деяких програм, уточнив Соболєв.

До кінця листопада планується узгодити інвестиційні протоколи, що дозволить Фонду безпосередньо розпочати інвестиційну діяльність. "Ми сподіваємося що наступного року будуть перші інвестиції Фонду в сфері критичних мінералів, переробці і в енергетичні проєкти. Американцям дуже цікаві проєкти по видобутку газу", - зазначив Соболєв.

В уряді вважають, що робота Фонду буде, свого роду, маяком, для інвестиційної діяльності з іншими партнерами України. "Американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні. Разом ми сильніші", - додала Свириденко.