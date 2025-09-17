Німеччина змінила позицію щодо використання російських активів для України, - Bloomberg

Європа посилює тиск на Росію і шукає шляхи компенсації збитків Україні. Німеччина пом'якшила обережну позицію і виступає за використання заморожених коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європа нарощує тиск

Як зазначається в публікації, в Європі посилюється рух щодо розширення використання заморожених російських активів для фінансування України. Такий крок став можливий після нового тиску з боку президента США Дональда Трампа та зміни позиції Німеччини.

Європейські уряди та їхні союзники з групи G7 вивчають можливості подальшого використання заморожених активів для збільшення доходів на підтримку оборони Києва проти російської агресії. Більшість із приблизно 300 млрд доларів заморожених російських активів знаходиться в Європі.

Коментарі ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше цього місяця заявила, що ЄС має знайти нові способи змусити Росію платити за війну.

"Нам необхідно терміново працювати над новим рішенням для фінансування зусиль України на основі заморожених російських активів", - сказала вона під час свого виступу про стан ЄС. "З грошовими коштами, пов'язаними з цими російськими активами, ми можемо надати Україні позику на репарації".

Зміна позиції Німеччини

Німеччина, довгий час обережна в питаннях захисту фінансового центру Європи та дотримання імунітету держав, стала активним прихильником максимального використання цих коштів.

Джерела, які побажали залишитися анонімними, зазначають, що зрушення Берліна пов'язане з побоюванням, що в разі ослаблення підтримки США під проводом Трампа тягар допомоги Україні ляже на найбільшу економіку Європи, що може посилити вплив крайніх правих сил у Німеччині.

Передбачається, що ініціатива не призведе до прямої конфіскації, до якої продовжують закликати США і деякі східноєвропейські країни. ЄС, країни G7 та Австралія заморозили активи Центрального банку Росії після початку вторгнення і домовилися спрямовувати відсотки за ними на користь України.

Подальші кроки

Тему обговорюватимуть на зустрічі міністрів фінансів ЄС у Копенгагені цього тижня і серед лідерів ЄС у жовтні. Остаточне рішення планується ухвалити на саміті лідерів ЄС 23-24 жовтня.