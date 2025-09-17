ua en ru
У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді

Куп'янськ, Середа 17 вересня 2025 18:14
У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді Ілюстративне фото: українські захисники захищають Куп'янськ від окупантів (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Іван Носальський

У мережі почали поширювати вкиди про те, що окупанти дісталися до центру Куп'янська і там тривають бої. Така інформація є неправдивою.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.

Бєльський, коментуючи ситуацію навколо Куп'янська, розповів, що українські захисники вже пошкодили й затопили трубу газопроводу, якою росіяни перекидали солдатів на околиці Куп'янська.

При цьому зараз ворожі солдати намагаються переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.

"Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка. Окупантів знищують, частина потрапляє в полон", - підкреслив речник ОСУВ "Дніпро".

Він також уточнив, що полонені росіяни розповідають, що проникли в місто групами від 2 до 9 солдатів. Частина у військовій формі, а частина - у цивільному. Перед кожною з таких груп поставили певне завдання. Наприклад, одна група мала захопити п'ятиповерхівку за певною адресою, інша - 9-поверхівку.

"Також окупанти отримали завдання вбивати всіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років. А жінок і дітей за необхідності використовувати як живий щит. Наразі триває операція з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янську", - зазначив Бєльський.

Ситуація в Куп'янську

Нагадаємо, ситуація в Куп'янську ускладнилася після того, як росіянам вдалося прорватися ближче до міста підземними трубами.

Як писали аналітики проєкту DeepState, для просування трубами ворог використовував спеціально розроблені лежанки на колесах і електросамокати.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллеса" Юрій Федоренко підкреслював, що окупанти хочуть обійти Куп'янськ північно-західною околицею і просунутися максимально всередині міста.

