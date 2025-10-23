Анонс передачі Gripen Україні та удар Росії по дитсадку в Харкові: новини за 22 жовтня

Україна отримає від Швеції винищувачі Gripen. Тим часом російські окупанти атакували дитячий садок у Харкові.
Більш детально про те, що сталося в середу, 22 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна.
Україна має намір закупити 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen E: деталі угоди
Швеція продасть Україні 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E. Їх уже починають виробляти, а загалом угода розтягнеться на 10-15 років.
Дві країни підписали меморандум про наміри щодо можливості продажу Україні винищувачів Saab JAS 39 Gripen E.
Поверх обвалився, є жертва і постраждалі: РФ вдарила по дитсадку в Харкові
Російська армія трьома "Шахедами" вдарила по приватному дитячому садку в Харкові. Відомо про жертву і поранених.
РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки атаки на Харків.
Норвегія виділить Україні ще 150 млн доларів на закупівлю газу та енергозабезпечення
Норвегія виділяє додаткове фінансування в розмірі 150 млн доларів, щоб допомогти Україні забезпечити доступ до електроенергії та тепла.
Кошти надаються у співпраці з Європейським Союзом і будуть спрямовані на задоволення енергетичних потреб країни, що вступає в четверту зиму повномасштабної війни.
Дрони ГУР вивели з ладу ключову установку на НПЗ у Дагестані, - джерела
Дрони Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по НПЗ у Дагестані. У результаті було виведено з ладу установку первинної переробки нафти, повідомили джерела РБК-Україна.
За інформацією співрозмовників видання, метою дронів підрозділу "Саргас" Департаменту активних дій ГУР став нафтопереробний завод у Махачкалі.
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон
Українські захисники звільнили від російських окупантів село Кучерів Яр. Також їм вдалося поповнити обмінний фонд.
Воїни ЗСУ вже встановили в селі український прапор.