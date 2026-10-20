UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Аномальне тепло на 5°С вище норми: чому погода в Україні місцями нагадує вересень

13:04 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Попри перші нічні заморозки та мокрий сніг у Карпатах, деякі області України фіксують у жовтні аномально високі середні температури. При цьому найближчим часом сонця прогнозують навіть більше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя у Facebook.

Чому погода в жовтні місцями схожа на вересневу

Експерт розповів, що "аномальне тепло, яким ми зараз зігріваємось, транспортував із Прикаспійської низовини південний циклон".

Він нагадав, що впродовж минулих вихідних середньодобова температура в регіоні становила +12...+14°С.

"А це вище норми на 5°С та більше відповідає клімату другої половини вересня", - зауважив керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології.

Читайте також: Як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст: синоптики пояснили наслідки

Як змінюється погода в окремих областях України

Синоптик повідомив, що "епізод сірої туманної сирості завершився", оскільки "синоптична ситуація перебудовується".

"Останній із серії південних циклонів втрачає активність і домінантом у формуванні погоди нашого регіону (Черкаської області, - Ред.) на тривалий час стає антициклон "Gerhard", - наголосив Постригань.

Він забезпечить "погожу, по-вересневому теплу погоду, приємним бонусом стане більше сонячних годин".

Читайте також: Опади слабшають: як зміниться погода в Україні 20 жовтня і де впродовж тижня буде до +21

Звідки в Україну надходитиме прогріте повітря

"За попередніми прогностичними розрахунками, до кінця поточного тижня доступ арктичного холоду залишатиметься заблокованим", - поділився спеціаліст.

Він уточнив, що вітри "продовжать постачати прогріте повітря", але вже із Середземномор'я та Балкан.

"Така погода сприятиме економії енергоресурсів на обігрів приміщень і дасть змогу ще трохи відтермінувати початок опалювального сезону", - зауважив Постригань.

Нагадаємо, зранку 16 жовтня температура повітря на високогір'ї Карпат впала відчутно нижче нуля. Там також випало чимало снігу.

Тим часом синоптики УкрГМЦ пояснили, чи нормальним явищем вважаються заморозки в жовтні - яким може бути цей місяць в Україні в цілому.

Читайте також, яким річкам може бракувати води до кінця поточного місяця - де вже оголосили третій рівень небезпеки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЖовтеньНегода в УкраїніЕкологіяГлобальне потеплінняКліматологМетеорологОсінь