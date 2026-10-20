Аномальное тепло на 5°С выше нормы: почему погода в Украине местами напоминает сентябрь

Несмотря на первые ночные заморозки и мокрый снег в Карпатах, некоторые области фиксируют в октябре аномально высокие средние температуры. При этом в ближайшее время солнца прогнозируют даже больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя в Facebook.
Эксперт рассказал, что "аномальное тепло, которым мы сейчас согреваемся, транспортировал из Прикаспийской низменности южный циклон".
Он напомнил, что в течение прошедших выходных среднесуточная температура в регионе составляла +12...+14°С.
"А это выше нормы на 5°С и больше соответствует климату второй половины сентября", - отметил руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии.
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Синоптик сообщил, что "эпизод серой туманной сырости завершился", поскольку "синоптическая ситуация перестраивается".
"Последний из серии южных циклонов теряет активность и доминантом в формировании погоды нашего региона (Черкасской области, - Ред.) на длительное время становится антициклон "Gerhard", - подчеркнул Постригань.
Он обеспечит "погожую, по-сентябрьски теплую погоду, приятным бонусом станет больше солнечных часов".
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"По предварительным прогностическим расчетам, до конца текущей недели доступ арктического холода будет оставаться заблокированным", - поделился специалист.
Он уточнил, что ветры "продолжат поставлять прогретый воздух", но уже из Средиземноморья и Балкан.
"Такая погода будет способствовать экономии энергоресурсов на обогрев помещений и позволит еще немного отсрочить начало отопительного сезона", - отметил Постригань.
Напомним, утром 16 октября температура воздуха на высокогорье Карпат упала ощутимо ниже нуля. Там также выпало немало снега.
Тем временем синоптики УкрГМЦ объяснили, считаются ли нормальным явлением заморозки в октябре - каким может быть этот месяц в Украине в целом.
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