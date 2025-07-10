ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чекати підтоплень? Гідрометцентр попередив, де може піднятись вода та як сильно (карта)

Четвер 10 липня 2025 15:26
UA EN RU
Чекати підтоплень? Гідрометцентр попередив, де може піднятись вода та як сильно (карта) Рівень води у деяких річках України може піднятись (фото: MARKIIAN LYSEIKO/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про зміну гідрологічної ситуації в деяких областях. Йдеться про підвищення рівнів води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Коли та де саме ймовірне підвищення рівня води

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, підвищення рівнів води впродовж 10-12 липня - внаслідок добігання паводкової хвилі - очікується на ділянці Дністра "Галич - Залiщики":

  • в Івано-Франківській області;
  • у Тернопільській області.

Чекати підтоплень? Гідрометцентр попередив, де може піднятись вода та як сильно (карта)Зміни гідрологічної ситуації 11 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Йдеться про підвищення рівнів води на 0,7 - 1,2 м (над рівнями зранку 10 червня), у межах русел річок.

Чекати підтоплень? Гідрометцентр попередив, де може піднятись вода та як сильно (карта)Зміни гідрологічної ситуації 12 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

"Без загрози негативних наслідків", - уточнили в УкрГМЦ.

Крім того, впродовж 11-14 липня - у зв'язку з подальшими очікуваними значними дощами - підвищення рівнів води триватимуть на річках суббасейну Прип'яті.

Чекати підтоплень? Гідрометцентр попередив, де може піднятись вода та як сильно (карта)Зміни гідрологічної ситуації 13-14 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Уточнюється, що йдеться про підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м (над рівнями на 8 годину 10 червня):

  • в межах русел річок;
  • без загрози негативних наслідків.

Чекати підтоплень? Гідрометцентр попередив, де може піднятись вода та як сильно (карта)Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що згідно з інформацією Басейнового управління водних ресурсів (БУВР) річки Прип'ять Державного агентства водних ресурсів, в цілому її суббасейн розташований у межах семи областей України: Житомирської, Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Київської.

Найбільші притоки річки Прип'ять в межах України - Горинь, Турія, Стир, Стохід, Уборть, Ствига, Словечна, Жолонь та Уж.

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.

Несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів.

Тож нещодавно ми розповідали про повінь у Львові, підтоплені вулиці у Луцьку та інші наслідки сильних злив на заході України.

Читайте також, що відомо про Зубру - невелику річку, яка паралізувала цілий Львів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Негода в Україні Метеоролог Гідрометцентр Водойми
Новини
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом