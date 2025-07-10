Чекати підтоплень? Гідрометцентр попередив, де може піднятись вода та як сильно (карта)

Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про зміну гідрологічної ситуації в деяких областях. Йдеться про підвищення рівнів води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Найбільші притоки річки Прип'ять в межах України - Горинь, Турія, Стир, Стохід, Уборть, Ствига, Словечна, Жолонь та Уж.

Варто зазначити, що згідно з інформацією Басейнового управління водних ресурсів ( БУВР ) річки Прип'ять Державного агентства водних ресурсів, в цілому її суббасейн розташований у межах семи областей України: Житомирської, Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Київської.

Уточнюється, що йдеться про підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м (над рівнями на 8 годину 10 червня):

Крім того, впродовж 11-14 липня - у зв'язку з подальшими очікуваними значними дощами - підвищення рівнів води триватимуть на річках суббасейну Прип'яті .

"Без загрози негативних наслідків", - уточнили в УкрГМЦ.

Йдеться про підвищення рівнів води на 0,7 - 1,2 м (над рівнями зранку 10 червня), у межах русел річок.

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, підвищення рівнів води впродовж 10-12 липня - внаслідок добігання паводкової хвилі - очікується на ділянці Дністра "Галич - Залiщики" :

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.

Несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів.

Тож нещодавно ми розповідали про повінь у Львові, підтоплені вулиці у Луцьку та інші наслідки сильних злив на заході України.

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