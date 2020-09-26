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Аннексия Крыма сорвала подписание мирного соглашения с Россией, - экс-премьер Японии

Япония, Суббота 26 сентября 2020 23:05
Автор: РБК-Украина

В 2018 году Япония и Российская Федерация были очень близки к окончательному урегулированию территориального спора относительно курильских островов и подписанию мирного соглашения. Однако договор не был подписан из-за аннексии Крыма Россией.

Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает издание Nikkei Asian Review.

"Было понимание, что мы наконец подходим к переговорам о заключении сделки", - сказал Абэ.

По его экс-премьера, в определенный момент он ожидал, что придется сообщить об этом решении народу и распускать нижнюю палату парламента для проведения внеочередных выборов.

Однако межгосударственное соглашение так и не подписали. Абэ сослался на "внешние факторы", а именно эскалация напряженности в отношениях между США и Россией, причиной которой стала оккупация украинского Крыма.

Япония в течение длительного времени оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Эти японские территории были оккупированы Советским Союзом в конце Второй мировой войны.

Из-за указанного территориального спора Россия и Япония до сих пор не могут подписать мирный договор. В ноябре 2019 после встречи японского премьера Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина стало известно, что Япония готова вернуться к декларации касательно островов 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

В январе 2020 году после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Кремле заявили, что "пока не фиксируют каких-либо изменений в позиции Японии".

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