ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Премьер Японии подтвердил уход из политики в 2021

Новости » Политика    21.07.2019 - 17:29
Премьер Японии подтвердил уход из политики в 2021
Фото: Синдзо Абэ (bundesregierung.de)

Синдзо Абэ заявил, что покидает политику

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не собирается в выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после того, как срок его полномочий истечет в 2021 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

Таким образом Абэ подтвердил, что его премьерский срок завершится в 2021 году, так как в Японии главой правительства автоматически становится глава правящей партии.

"Я совершенно не планирую идти на четвертый срок", - заявил Абэ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Японии сегодня состоялись выборы в Палату советников - верхнюю палату парламента. Граждане Японии избирали 124 - 245 парламентариев. 

Кроме того,  Синдзо Абэ пытается решить территориальный вопрос с Россией из-за Курильских островов. Абэ уверял, что Япония намерена заключить мирный договор с Российской Федерацией по итогам Второй мировой войны, но только после решения территориального вопроса. 

По словам Абе, отношения между двумя государствами находятся в "ненормальном состоянии". В то же время достигнутые после переговоров с президентом России Владимиром Путиным договоренности последовательно выполняются.

В Японии сегодня пройдут выборы в верхнюю палату парламента Трамп предложил помирить Японию и Южную Корею
Новости Украины ЯпонияПремьер-министр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь