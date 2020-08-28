ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Абэ подтвердил отставку с должности премьера Японии и назвал причину

Токио, Пятница 28 августа 2020 11:24
Абэ подтвердил отставку с должности премьера Японии и назвал причину
Фото: Синдзо Абэ (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку. Он принял решение сложить полномочия в связи с ухудшением состояния здоровья.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио, передает Sky News.

На пресс-конференции Абэ заявил, что не хочет, чтобы его болезнь привела к ошибкам при принятии важных политических решений.

Отметим, японский премьер уже несколько лет борется с язвенным колитом. В середине июля 2020 года он уже говорил, что его состояние ухудшилось.

Ранее стало известно, что Абэ за последние две недели дважды был в больнице, где проходил обследования. В 2007 он уже покидал пост премьера из-за язвенного колита.

Напомним, в прошлом году Абэ заявлял, что уйдет из политики в 2021 году по истечению срока премьерских полномочий.

Он утверждал, что не собирается выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). В Японии главой правительства автоматически становится глава правящей партии.

Одной из своей задач на посту премьера Абэ называл заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЯпонияотставкаСиндзо Абэ
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь