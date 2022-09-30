"Англосакси" не винні? У РФ дали задню після заяв Путіна про "Північні потоки"

Секретар Ради безпеки країни-агресора Микола Патрушев заявив, що у РФ не має даних про те, що газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" підірвали саме західні спецслужби.

"Але ми маємо інформацію про те, що вони раніше це робили... підриви трубопроводів. Вони цим займалися", - сказав він.

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на "Північних потоках". Учора у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.

НАТО також вважає, що витік газу на гілках "Північних потоків" стався внаслідок диверсії.

Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".

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