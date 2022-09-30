"Англосаксы" не виноваты? В РФ дали заднюю после заявлений Путина о "Северных потоках"

Секретарь Совета безопасности страны-агрессора Николай Патрушев заявил, что у РФ нет данных о том, что газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" взорвали именно западные спецслужбы.

"Но у нас есть информация о том, что они раньше это делали... подрывы трубопроводов. Они этим занимались", - сказал он.

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на "Северных потоках". Вчера в Швеции обнаружили еще один исток утечки газа.

По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

НАТО также считает, что утечки газа на ветках "Северных потоков" произошли в результате диверсии.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

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