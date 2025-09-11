UA

Андрій Лунін знову тренується з "Реалом": що відомо

Андрій Лунін (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Голкіпер збірної України Андрій Лунін відновив роботу у загальній групі мадридського "Реала". Українець готується до першого матчу команди після міжнародної паузи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Лунін пропустив матчі збірної України

На початку вересня Лунін залишив розташування національної збірної через проблеми зі спиною.

Через це він не зміг зіграти у відбіркових поєдинках проти Франції (0:2) та команди Азербайджану (1:1). У заявці його замінив Георгій Бущан, а обидва матчі у воротах провів Анатолій Трубін.

Збірна України загалом втратила через травми сімох гравців під час міжнародного вікна. Крім Луніна, не допомогли команді Віталій Миколенко, Віктор Циганков і Роман Яремчук.

А востаннє Лунін виходив на поле за збірну у червні - на турнірі "Canadian Shield" проти Нової Зеландії (2:1).

Конкуренція у воротах "Реала"

Цього сезону Андрій Лунін ще не зіграв жодного матчу у Ла Лізі.

Після призначення Хабі Алонсо головним тренером, українець виходив лише у товариському матчі проти австрійського "Тіроля".

У чемпіонаті Іспанії у воротах незмінно з’являється Тібо Куртуа.

Повернення після паузи

У найближчому матчі "Реал" зустрінеться з "Реал Сосьєдад" у рамках чемпіонату Іспанії. Поєдинок відбудеться у суботу, 13 вересня, о 17:15 за київським часом.

Окрім Луніна, до тренувань команди повернулися також Ферлан Менді, Джуд Беллінгем, Едуард Камавінга та Ендрік, які набирають форму після травм.

Раніше ми писали, як Кріштіану Роналду переписав історію відборів на ЧС-2026.

Також читайте, рейтинг українських футболістів в оновленому симуляторі EA FC 26, адже Андрій Лунін та інші гравці тепер мають нові показники, які здивували фанатів.

РеалАндрій ЛунінФутбол