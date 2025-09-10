ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Роналду переписав історію відборів на ЧС: про що йде мова

Середа 10 вересня 2025 16:15
UA EN RU
Роналду переписав історію відборів на ЧС: про що йде мова Кріштіано Роналдо (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду забив свій 39-й гол у відбіркових матчах чемпіонату світу і зрівнявся з рекордом Карлоса Руїса. Його збірна здобула драматичну перемогу над Угорщиною у кваліфікації ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Роналду знову в історії

40-річний нападник відзначився на 58-й хвилині матчу в Будапешті, реалізувавши пенальті після гри рукою захисника Лоїка Неро. Цей гол дозволив португальцям вийти вперед з рахунком 2:1. У підсумку команда Роберто Мартінеса перемогла Угорщину 3:2 завдяки пізньому м’ячу Жоау Канселу.

Роналду довів свій показник за збірну до 141 гола у 223 матчах — це абсолютний рекорд серед футболістів чоловічих національних команд.

Найкращі бомбардири кваліфікації ЧС

Завдяки голу у ворота угорців Роналду зрівнявся з Карлосом Руїсом із Гватемали, який також має 39 м’ячів у відборі чемпіонату світу. Аргентинець Ліонель Мессі відстає від них на три голи.

Список найкращих бомбардирів:

  1. Карлос Руїз (Гватемала) - 39 голів (47 матчів)
  2. Кріштіану Роналду (Португалія) - 39 голів (49 матчів)
  3. Ліонель Мессі (Аргентина) - 36 голів (72 матчі)
  4. Алі Даеї (Іран) - 35 голів (51 матч)
  5. Роберт Левандовські (Польща) - 32 голи (41 матч)

У топ-5 лише двоє продовжують виступати у відборі ЧС-2026 - Кріштіану Роналду та Роберт Левандовські.

Португалія лідирує у групі

Після двох турів кваліфікації ЧС-2026 збірна Португалії очолює групу F з шістьма очками. Угорщина має один бал і ділить третє місце з Ірландією, яка поступилася Вірменії (1:2).

Наступний матч Португалія проведе проти Ірландії 11 жовтня.

Раніше ми повідомляли, як Роналду оновив особистий рекорд за кількістю забитих м'ячів та збільшив відрив від Мессі.

Також ми писали, що Забарний у матчі проти Франції встановив історичний рекорд збірної України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Футбол Португалия Криштиану Роналду
Новини
Росія вимагає ще 6 тисяч кв. км української землі для завершення війни, - Венс
Росія вимагає ще 6 тисяч кв. км української землі для завершення війни, - Венс
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії