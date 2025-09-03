Чому Лунін не гратиме за Україну: іспанці розкрили реальну причину

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін достроково залишив розташування збірної України та не допоможе їй у найближчих матчах кваліфікації ЧС-2026.

Про причини повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання AS .

Що трапилося з голкіпером

Іспанський ЗМІ повідомляє, що 26-річний Лунін відчув біль у попереку під час розминки перед матчем Ла Ліги проти "Мальорки". Повністю відновитися він не встиг, тому дискомфорт мав місце і на тренуваннях збірної України.

Після консультацій з медиками, тренерський штаб "синьо-жовтих" вирішив не ризикувати здоров'ям гравця та ухвалив рішення відправити його на відновлення в розташування клубу.

Таким чином, Лунін не зіграє в найближчих поєдинках збірної в рамках відбору до ЧС-2026 – проти Франції (5 вересня) та Азербайджану (9 вересня). Замість цього він зосередиться на відновленні у Мадриді.

Кандидати на місце у воротах

Основним воротарем збірної в найближчих матчах буде Анатолій Трубін із португальської "Бенфіки".

У розпорядженні наставника українців Сергія Реброва також Дмитро Різник з "Шахтаря" та Георгій Бущан з аравійського "Аль-Шабаба". Останній був терміново довикликаний у збірну саме через травму Луніна.

У "Реалі" ж розраховують, що Лунін буде готовий на 100% до поєдинку Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада", який відбудеться 13 вересня в Сан-Себастьяні.

Зазначимо, що в поточному сезоні українець ще не зіграв у жодному офіційному матчі.